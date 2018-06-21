Ricciardo'ya üç katı maaş teklifi

Buna göre, McLarenRicciardo'ya şu anki kazandığı rakamın tam üç katından fazla, yıllık 20 milyon Dolar'lık bir teklifte bulundu. Red Bull Formula 1 takımına danışmanlık yapan Helmut Marko, Ricciardo'nun "pilot pazarının kralı" olduğunu ve McLaren'in ona her hafta bir teklif yaptığını söyledi.

Ricciardo'nun teklif edilen devasa kontrata rağmen şampiyonluğa daha yakın olabileceği yüksek profilli takımlar Ferrari veya Mercedes'i istediği, bu yüzden McLaren'in teklifini beklettiği iddia edildi.

4 kez F1 şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın geleceği henüz net değilken, Hamilton'ın yeni sözleşme imzalayıp takımda kalması halinde Avustralyalı pilot Ricciardo'nun McLaren ile imzalayabileceği belirtildi. Ferrari pilotu Sebastian Vettel ile Mercedes'in İngiliz pilotu Hamilton'ın 121 ve 120 puanla şampiyonluk için mücadele ettiği pilotlar klasmanında Mercedes'in ikinci pilotu Valtteri Bottas 86 puanla üçüncü, 28 yaşındaki Ricciardo ise 84 puanla dördüncü sırada yer alıyor.