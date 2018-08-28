Richarlison Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Yeni takımı Everton'da attığı gollerle Premier League'e flaş bir başlangıç yapan Richarlison, performansının karşılığını Brezilya Milli Takımı'na çağrılarak aldı.

PEDRO'NUN YERİNE KADROYA ÇAĞRILDI

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, eylül ayında ABD ve El Salvador ile oynanacak özel karşılaşmalar öncesi sakatlanan Fluminense oyuncusu Pedro'nun yerine aday kadroya Richarlison'un dahil edildiği duyuruldu.

21 yaşındaki futbolcu böylece, alt yaş kategorilerinde birçok kez taşıdığı milli formayı ilk kez en üst düzeyde sırtına geçirme şansını yakaladı. Sezon başında Watford’dan Everton’a 40 milyon sterlin karşılığında transfer olan Richarlison, Premier League'in ilk iki haftasında üç kez fileleri havalandırdı.

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz hafta sonu Bournemouth ile oynanan üçüncü hafta maçında ise direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.