Rıdvan Dilmen: Adil olmayan bir rapor

Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, UEFA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya'ya verişini değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada adil olmayan bir rapor hazırlandığını belirtti.

"ADALETSİZ BİR RAPOR HAZIRLANMIŞ"

Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklama şu şekilde:

''2019 Süper Kupa finali Türkiye'de, 2020 Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat'ta. Madem problemli, o finalleri niye verdiler?

Çok sürpriz mi? Bence değil. Zaten UEFA verdiği raporda adil olmayan, adaletsiz bir rapor hazırlamış. Almanya'nın raporunda Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile ilgili ırkçılık olayı var mı?

4. kez gittik, 5. kez, 6. kez yine gideceğiz. Olimpiyatlar için de öyle. Ülkemiz zengin olmayabilir ama güçlü bir ülke. Bir hayal kırıklığı olmamalı.''