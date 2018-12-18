Rıdvan Dilmen: Anti depresan alanların çoğu Fenerbahçeli

Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonra oyunu değerlendirdi.

‘ANTİ DEPRESAN İLAÇ ALANLARI SORUN’

“Psikologlara sorsunlar, %70’i Fenerbahçeli’dir hastalarının. Anti depresan ilaç alanları sorun, çoğu Fenerbahçeli’dir.”

‘TEDAVİNİN DOĞRU YAPILMASI LAZIM’

“2-1’e yakalandığınız zaman Fenerbahçe gibi takımların psikolojisi bozuluyor. Her anlamıyla gerçek bir travma. Tabii ki hayat devam edecek, transfer politikaları ona göre belirlenecek ama teşhisin ve tedavinin doğru yapılması lazım.”

‘PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR’

“Fenerbahçe’de teknik direktör değişikliği yapıldı, ilk antrenman neşeli geçti. Oyuncuların kafayı kaldırması lazım. Taraftar geldi, maça iyi başlanıldı. Bu 2-0 tehlikelidir. 2-1’de özellikle Fenerbahçe gibi takımların psikolojisi bozuluyor.”