Arda Turan, Sivasspor maçının son dakikasında yardımcı hakemi ittiği için direkt kırmızı kart görmüştü. Disiplin Kurulu'na sevk edilen Arda Turan'a 16 maçtan men cezası verildi.

ARDA'YA GÖNÜLLERİNDEKİ CEZAYI VERDİ

Arda Turan'a verilen cezayı NTV'de yorumlayan Rıdvan Dilmen, kararın adil olmadığını ve intikam duygusuyla alındığını ifade ederek şunları söyledi:

"Tarihin en büyük cezası buysa... Maalesef Arda'ya gönüllerindeki cezayı verdiler. Arda Turan'ı toplum önünde itibarsızlaştırmaya TFF de, hukukçular da alet olmuştur.

Bu kasıtlı, bilerek, intikam duygusuyla alınmış bir karardır. Ne yaparız da Arda'yı cezalandırırız dediler ve Arda da istediklerini verdi onlara. Adımın Rıdvan Dilmen olduğu kadar eminim, bir daha da böyle bir ceza asla ve asla veremeyecekler.

Rıdvan Dilmen: Arda'ya intikam duygusuyla ceza verdiler VİDEO





Arda ceza almalıydı ama bu 16 maç geçmişten birikimle büyüyen bir intikam kararıdır. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tekrarına karar verildi ama aynı kurul Fenerbahçe'ye 3 maç ceza ve 1 milyon lira da para cezası verdi. Böyle bir şey varsa, Beşiktaş niye 3-0 hükmen galip sayılmıyor?"