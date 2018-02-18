Rıdvan Dilmen: Aykut Hoca Guardiola gibi

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

"OYUN ANLAYIŞI GUARDİOLA'YA BENZİYOR"

Aykut Kocaman'ın oynattığı futbolun Guardiola'ya benzediğini belirten Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe de kazanarak devam ediyor, Beşiktaş da puan kaybedince daha iştahlanmış. Geçen hafta Başakşehir maçından sonra lig yeniden başladı demişti Aykut hoca. Bu maçı cepte görüyordu. Çünkü Aykut Hoca rakibin açıklarını iyi analiz ediyor ve Alanyaspor kolay gol yiyen bir takım. İlk yarıda Alanyaspor pozisyonları değerlendiremeyince Fenerbahçe skor üstünlüğünü eline aldı. İkinci yarıda da pas oyununu oynayarak maçı tamamladı."





"Guardiola'nın takımlarında görüyoruz ki asıl hedef, topu bir an önce almaktır. Fenerbahçe, dün topu rakipten alma konusunda rekor kırmış olabilir. Aykut Hoca, bayılmıştır bu oyuna. Bunun bir numaralı ismi Guardiola'dır. Aykut Kocaman da Guardiola gibi. Takım Aykut Hoca'ya uyuyor artık. Bunun için de kulübün arkasında durması gerekiyor, Kocaman'la devam kararı, doğru karardı." şeklinde konuştu.