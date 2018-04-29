Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman istifa edecek

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası NTV'de yayınlanan %100 Futbol adlı programda açıklamalarda bulundu.

Dilmen, sezon sonunda seçim dolayısıyla ne olursa olsun Aykut Kocaman'ın istifasını vereceğini söyledi.

BELKİ KOÇ ONUNLA ÇALIŞMAK İSTEMEZ

Dilmen, "Aykut Hoca, sezon kapanır kapanmaz istifa edecek. Şampiyon olsa da, kupayı alsa da... Kongre olduğu için. Belki Ali Koç onunla çalışmak istemez. Aykut Kocaman'ın 1 yıl daha kontratı var ama çok iyi bir Fenerbahçelidir. Aziz Yıldırım onunla devam edecektir zaten." dedi.