Rıdvan Dilmen: Aziz Başkan futbolcularla görüştü

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli futbolcularla yaptığı motivasyon konuşmasını Sabah gazetesindeki köşesinde yazdı.

İşte Dilmen'in köşe yazısındaki o bölüm,

"Aykut Kocaman'ın teknik yorumları, saha dışında, maç öncesi ve sonrası konuşmaları farklı değildir. Kendisiyle yaptığımız sohbette bana böyle çıkacağını söylemişti. Mesela Ozan'ın sakat olmadığını söyledi. Tamamen sertleştirmek istedi oyunu. Osmanlıspor maçı sonrası 'Gereğini yapacağım' cümlesi, istifası anlamına geliyordu. 'Kendimi mahcup hissettim.' dedi. Bu çok önemlidir. Fenerbahçeliliğini gösterir. Hafta içinde özellikle Başkan Aziz Yıldırım, Ali Yıldırım, Hasan Çetinkaya'nın da katıldığı takımla toplantılar yapıldı... 'Taraftarlar, 50 lira, 100 lirasını biriktiriyor maça geliyor. Bu parayı sizin için veriyorlar.' şeklinde motivasyon konuşması yapıldı. Bu klasiktir ama zamanlaması önemli.. Bu birliktelik suni olmamalı."





AYKUT HOCA DA İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 yendiği maçın ardından Aykut Kocaman da Aziz Yıldırım'ın futbolcularla bir toplantı yaptığını söylemişti. Kocaman maçtan sonra, "Başkan (Aziz Yıldırım) toplantı yaptı oyuncularla ve mutlaka bir etkisi oldu." ifadeleri kullandı.