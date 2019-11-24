Rıdvan Dilmen: Beşiktaş ilk yarıyı lider bitirir

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Burak Yılmaz'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, puanını 21'e yükseltti.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in şöyle konuştu:

"DAHA FAZLA GOL ATMALILAR"

"6. hafta sonunda 16. sırada olan Beşiktaş'ın sezonun ilk devresini ya 1 ya da 2 bitirir diye düşünüyorum. Fikstür avantajı da var. Ama o aldatmasın. İyi giden Beşiktaş aldatmasın. O aldatmayı Başakşehir'de yaşadı hoca. Şampiyon olacaksanız daha fazla gol atmanız lazım, bunu da Vodafone Park'a sakladığını düşünüyorum."





"EN BÜYÜK ŞAMPİYONLUK ADAYI OLUR"

"Burak gibi oyuncular hakkında konuşurken bir anda Burak golü atar. Golü arar Burak. Bugün Beşiktaş sabrederek kazandı. Kadrosu ve bu oyunu şampiyonluğa yetmez. Ama şu var; ligin ilk yarısı bittiğinde şampiyonluk adayı olarak karşımıza çıkacak en büyük adayın Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Eğer transferi iyi yaparsa bunu konuşacağız. Şampiyonluk yarışında geçen sene Fenerbahçe'nin düştüğü duruma Beşiktaş düşmez."





"Şimdi Abdullah Avcı daha kontrollü oynuyor. Beşiktaş'ın Antep'teki oyunu ile bugün oynadığı oyunun ortasını bulması lazım. Galatasaray maçında da kontrollü oynadı, vitesi artırdı. Biraz daha artırdı golü buldu. Bu şekilde devam etmeli. Önemli olan kötü giderken değil, iyi giderken arızalarınızı göreceksiniz."

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki kalan maçları:

Kayserispor

Kasımpaşa (D)

Btc Türk Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe (D)

Gençlerbirliği