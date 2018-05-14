Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la anlaştı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı transferleri değerlendirirken, Oğuzhan'la anlaşıldığını da ifade etti.

4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

NTV'de yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında konuşan Dilmen, "Oğuzhan'ın 4 yıllık kontrat yaptığını biliyorum ama gizli tutuyorlar. Futbol direktörlüğü diye bir şey çıktı, olmadı işte. O olmadı. Beşiktaş son 3 yıldır hep hedefini vurdu. Santrafor iyi çıktı, stoperi iyi çıktı. Bak Vida olmadı, Lens olmadı, Negredo da olmadı aslında. Pepe bile sorgulanabilir. Vida transferi yanlış transfer değil. Vida doğru bir takıma geldi. Vida'nın kompak bir takımdan geldiği için defosu ortaya çıkmadı. Fakat burada tehlikeyi yaşarsın. Vida, 4. stoper oldu. Adriano için transfer iddiaları var. Bence kesinlikle takımda kalmalı."





AÇIKLANMAMASININ SEBEBİ ARSENAL

Beşiktaş'ın Oğuzhan'la anlaşmasına rağmen, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirim yapmamasının sebebi Arsenal. Milli futbolcunun kontratında bir sonraki satıştan yüzde 30 Arsenal'e pay verilmesini gerektiren bir madde bulunuyor.

Oğuzhan'ın sözleşmesi bittiği zaman bu madde de ortadan kalkacak ve Beşiktaş resmi olarak sözleşmeyi açıklayacak. Oğuzhan'ın sözleşmesi resmi olarak 31 Mayıs'ta bitiyor.