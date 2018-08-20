Rıdvan Dilmen: Beşiktaş Ozan'ı istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Siyah-beyazlı yönetimin, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Ozan Tufan'ı transfer etmek için sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldığı ortaya çıktı.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili aldığı bilgiyi canlı yayında paylaştı.

CİDDİ ŞEKİLDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Dilmen, "Ozan Fenerbahçe'nin değerini bilemedi. Bir büyük takımdan başka bir büyük takıma transfer olmak onun için şans. Ciddi bir şekilde görüşüldüğünü biliyorum ben. Medyada çıkan Ozan haberleri doğru." dedi.