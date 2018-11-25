Rıdvan Dilmen: Bir Fenerbahçeli olarak çok üzüldüm

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Bordo-mavili takım oldukça üstün götürdüğü mücadeleyi 2-1 kazandı.

Mücadelenin ardından televizyon programında konuşan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bir Fenerbahçe taraftarı olarak çok üzüldüğü söyledi.

"TRABZON EN BÜYÜK FARKINI ATARDI"

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Trabzonspor'un sol beki Novak, bugün 4 gol atabilirdi. 3 dakikalık özet veriyor ya beIN Sports, bu haftalık idare etsinler, aynı paradan 6 dakikalık versinler. Koeman biraz sonra 2-2'yi yakalayabilirdik falan diyecek. İzlemeyenler için söyleyeyim, son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tarihinin en büyük farkını bugün atardı. Çok daha facia bir sonuç olurdu."





"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

"Bir Fenerbahçeli olarak acayip üzüntü duydum. 3-0 bitseydi keşke, başkan ve yönetim bir hamle yapmaz diye endişeleniyorum Hiçbir lisanslı teknik direktör, bir futbol takımına bundan büyük kötülük yapamaz."