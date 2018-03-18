Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, derbinin hakemi Bülent Yıldırım'ın maçı yönetmediğini idare ettiğini dile getirdi. Mücadele boyunca kartların ve penaltıların es geçildiğini söyleyen Dilmen, Murat Kosovalı'ya "Sen de ben de çıksak en fazla bu kadar kötü yapabiliriz" dedi.

Rıdvan Dilmen: Bülent Yıldırım artık emekliye ayrılsın VİDEO



"ARTIK EMEKLİYE AYRILSIN"

Maçın 2. dakikasında Neustadter'in sarı kartını, Mehmet Ekici'nin maç boyunca iki kart kartlık pozisyonu olduğunu ve Serdar Aziz'in penaltılık pozisyonunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Bülent Yıldırım artık emekliye ayrılsın. MHK'ye girsin. Güzel güzel atamalar yapsın" şeklinde konuştu.