Rıdvan Dilmen: Cenk'in transfer olmasına çok sevindim

NTV Spor'a bağlanan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cenk'in Everton'a transfer olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

CENK İÇİN BİR AŞAMA OLACAK

Dilmen, "Beşiktaşımızın değeri Cenk Tosun çok ciddi bir değerle yeni bir yolculuğa yelken açtı, hayırlı olsun. Bildiğim kadarıyla 23M€ + 4M€ bonus varmış. Bu transfere çok mutlu oldum. Futbolda bonservis ücretleri tavan yaptı. 27M€ rekor para ama Avrupa'da 20M€ artık zayıf kalacak biz de bunlarla yarışamayacağız, kulüplerin çok borcu var. Haziran'da daha farklı şeyler konuşacağız. Everton, Cenk için bir aşama olacak. Manchester City mesela bir risktir" dedi.