Rıdvan Dilmen: Cocu'nun CV'si F.Bahçe'ye uygun

Rıdvan Dilmen, Cocu'nun CV'sinin Fenerbahçe'ye uygun olduğu değerlendirmesini yaptı.

İşte Dilmen'in Sabah gazetesindeki yazısı...

"Gazetelerde Cocu ile ilgili istatistikler okuyorum. İstatistik futbolda çok önemli ama Cocu ve Aykut Kocaman kıyaslamasını çok doğru bulmuyorum. İkisinin ortak yönü; ülkelerinin büyük takımlarında çalışmaları ve hep şampiyonluk yarışında olmaları.





CV'Sİ FENERBAHÇE'YE UYGUN

PSV'de son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan bir isim. Yani hedefi hep şampiyonluk. Dolayısıyla defans yaptırdığı yorumlarını geyikten ibaret buluyorum. Şampiyon olması için çok puan alması bunun için de çok gol atması gerek. Demek ki Cocu hücum futbolunu seven ve öyle oynamak zorunda olan bir takımdan, böyle oynamak isteyen bir takıma geliyor. Yani CV'si Fenerbahçe'nin beklentisine uygun.

Yeni yönetim, Aykut Hoca ile çalışmayacağına baştan karar vermişti. Dolayısıyla yeni bir teknik direktör gelecekti ve tercih Cocu'dan yana kullanıldı. Doğru isim gibi görünüyor. Tabii ki ligler başladıktan 1-2 ay sonra onunla ilgili yorumları daha iyi ve net şekilde yapabiliriz.





Ama şurası bir gerçek ki kendisiyle ilgili bizim ülkemize ait müthiş gereksiz espriler olacaktır. Kayseri'de puan kaybederse "Pastırma Cocu'su var", Fenerbahçe kazanırsa "Mis gibi Cocu" başlıklarına hazır olun. Manşetlerde 50 yıl gerideyiz."