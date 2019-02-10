Rıdvan Dilmen: Diagne atılmalıydı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

İki takımın da iyi bir oyun ortaya koyduğu mücadelede tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Penaltı ve Diagne'nin faul yaptığı pozisyonu analiz eden Rıdvan Dilmen, kaleci Arda'nın Onyekuru'ya bir müdahalesinin olmadığını belirtti.. Dilmen ayrıca Senegalli forvetin oyundan atılması gerektiğini de söyledi.

İşte Dilmen'in sözleri:

BENCE PENALTI DEĞİL

"Ümit Öztürk, maça muazzam bir tempo getirdi. Ufak çekmeler falan hep oynattı. Penaltı pozisyonu çok tartışılacaktır ama Bülent Yıldırım'ın Ümit Öztürk'ü VAR'a çağırmamasının nedeni bence bir şey görmesi. Ben müdahale görmedim, yanılıyor olabilirim."

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

DİAGNE ATILMALIYDI

"Ümit Öztürk'ün en net hatası, Diagne'ye 2. sarı kartını gösterememesi. İlk yarının sonunda yaptığı hareket başka zaman olsa bence 2. sarı kartı verirdi. Fatih Terim mutlaka Diagne'yi çıkarmak zorunda."





(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)





