Rıdvan Dilmen: Elif Elmas aynı bana benziyor

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maçın ikinci yarısında oyuna giren Elif Elmas'ın performansını beğendiğini ifade etti.

"ELİF BEN YILDIZIM DİYOR"

Rıdvan Dilmen, "Çok, çok, çok merak ettiğim Elif de oyuna girdi. Elif, olacak bir oyuncuya benziyor. Futbolcuyu, gölgesinden tanırım. Sahadaki duruşu, topa dokunuşu, koşarken nefes alışı bile ben yıldız olacağım diye bağırıyor. Bayağı iyi bir oyuncu. Benim orta saha versiyonum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak 18 yaşını doldurmadığı için kadroya yazılamayan Elif Elmas, devre arasında kadroya dahil edildi ve Trabzon deplasmanında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.