Rıdvan Dilmen: Enerji var oyun yok

NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Fenerbahçe-Bursaspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"ŞAMPİYON OLACAK OYUN YOK"

Rıdvan Dilmen'in maç hakkındaki değerlendirmeleri şöyle:

"Fenerbahçe'de bir santrafora ihtiyaç vardı. Soldado artık sonuna geldi. Sonuna kadar yetecek bir futbolcu değildi. Slimani sezon öncesi hazırlığını yaptı mı bilmiyorum ama bir forvet ihtiyacı vardı.

Ayew, Barış'ın olması transfer ama asıl transfer, stada gelen taraftarlardır. Ağustos sıcağında stadı doldurdular. Şampiyonluk istatistiklerine baktığınızda taraftar sayısının önemini görürsünüz.

Geçen sezon şampiyon Galatasaray, 49 puan aldı sahasında, 17 maç kazandı. Başkanın değişmesiyle müthiş bir stat atmosferi oluştu. Sanki Şampiyonlar Ligi maçı gibi.





Taraftarın verdiği ateş ve Barış'ın gençliği ile ikinci gol geldi. Barış'ın presi ile korner kazanıldı ve devamında golle sonuçlandı.

Bursaspor henüz hazır bir takım değil. Taraftar enerjisi, başkan enerjisi ve yeni teknik direktör ile beklediğimiz enerji var Fenerbahçe'de. Beklediğimiz oyun var mı? Şimdilik yok, bekleyip göreceğiz."

"VALBUENA İÇİN RAPOR VERMİŞTİR"

"Cocu'nun Valbuena görüşünün Aykut Kocaman'dan bir farkı yok gibi gözüküyor. Aykut Kocaman'ın Comolli ve Cocu'ya gerekli raporları verdiğini anlayabiliyoruz."

