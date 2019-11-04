Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal başarısız

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" adlı programda, Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Dilmen'in hedefinde Ersun Yanal vardı.

Ünlü yorumcunun sözleri şöyle:

"FENERBAHÇE BAŞARISIZDIR"

"Fenerbahçe'yi beğenmedim diyemem, kazandığı Denizlispor maçından da iyi buldum. Pozisyon da verdi. Oyun istikrarını, deplasmanda en azından 0-0 iken tek kale oynuyorsa, bu Fenerbahçe için iyidir ama 10 haftalık bölümde başarılı değildir, başarısızdır."

"İSTATİSTİKLERİ FALAN BIRAK HOCAM"

"Ben Ersun Yanal'ı, 2 senedir başarılı bulmuyorum. Çünkü maçların yarısını kazanamamışsın. İstatistikleri falan bırak hocam, topu kaleden içeri at! Bu imkanlarla, bu taraftarla birlikte sen henüz Fenerbahçe'de başarılı değilsin. Ben istatistikleri yardımcı olarak kullanan bir insanım. Oyununu eleştirmiyorum. Sonuca baktığımız zaman şuan başarılı değil."