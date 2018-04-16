Rıdvan Dilmen: F.Bahçe 5 maçta 13 puan alır

Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışını değerlendiren Rıdvan Dilmen'e göre Fenerbahçe bir adım önde. Dilmen, sarı-lacivertli ekibin kalan 5 maçta en az 13 puan alacağını ifade etti.

FENERBAHÇE 13, BEŞİKTAŞ 12 PUAN

Galatasaray'ın çok zorlu bir fikstürü olduğunu ve kaç puan toplayabileceğini kestiremediğini belirten Dilmen, "Kalan 5 maçta 13 puanı cepte gördüğüm tek takım Fenerbahçe. İddialı olabilir ama fikstüre baktığım zaman Fenerbahçe'nin en az 13 puan alacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın ise zorlu maçları var." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın Galatasaray maçı dışında kalan 4 maçta 12 puan alacağını söyleyen deneyimli yorumcu, "Fenerbahçe 70-72 puan yapar. Belki Kasımpaşa deplasmanında puan kaybedebilir. Galatasaray'ın gideceği deplasmanlar çok zor, net bir puan söyleyemiyorum. Beşiktaş'ın 71 puanını koydum. Galatasaray maçı hariç 12 puan yapar. O maçı hesaplayamıyorum." ifadelerini kullandı.