Rıdvan Dilmen: F.Bahçe Aykut Kocaman'la devam etmeli

Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Sabah gazetesindeki köşesinde Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirirken, seçilecek başkanın Aykut Kocaman'ı takımın başında tutması durumunda sarı-lacivertli ekibin üst üste şampiyonluklar kazanacağını ifade etti.

Rıdvan Dilmen köşe yazısından bir bölüm şu şekilde;

"Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin çok önemli değerlerinden bir tanesi… Çağdaş futbola eşdeğer bir çalışma sistemi var.

Şampiyon olduğunda 17'de 16 bu sene 8'de 8... Antrenman yöntemi ve futbolunu oyunculara adapte etmesi, Osmanlı maçında ayrılık sinyali verdiği dönem, kayıpların sadece bireysel hatalardan olmadığına tercihlerinde de hatalı olduğuna karar verdi, takım gelişti ama süre yetmedi.

Fenerbahçe'de önemli bir kongre var. Rekor katılım olacak. Aziz Bey de Ali Bey de Fenerbahçe'nin gönlünde olan vizyon sahibi insanlardır. İyi Fenerbahçelilerdir. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçelilerin başının üstünde yeri vardır.

"AYKUT KOCAMAN'LA DEVAM EDİLMELİ"

Gelelim duruma; gelecek yıl transferde yine bir kısıtlama ile karşı karşıya olunacak mı? Başkan kim olacak Aziz Bey mi, Ali Bey mi? Mevcut kadroda 6-7 oyuncu alınmayacaksa, maceraya atılmamalı. Kendi adıma şunu söyleyeyim 'bana diyorlar ya 'kankası' hadi kankası olayım ben… Ama fena da değildir futbol görüşlerim… Kim seçilirse seçilsin "Aman Aykut Hoca bir yere gitme" desin ki Fenerbahçe şampiyonluklara ambargo koysun…

Aykut Kocaman önemli bir futbol değeridir. Bardağın boş tarafına bakmamak gerek. Bardağın dolu tarafına bakarsak, insan kalitesi yüksek, teknik direktör kalitesi dünya standartlarında. Fenerbahçe, önümüzdeki yıllarda transferle ilgili sıkıntı yaşayacağı için Kocaman'la hiç tartışmasız devam etmeli."