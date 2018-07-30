Rıdvan Dilmen: F.Bahçe'nin borcunun sebebi 3 Temmuz

Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Sabah gazetesinden Yasemin Yıldırım'a röportaj verdi. Yıldırım, Fenerbahçe'nin 621 milyon euro olan borcundan Aziz Yıldırım yönetiminin yanlış politikalarından daha fazla 3 Temmuz sürecindeki maddi kayıpların etkili olduğunu belirtti.

Rıdvan Dilmen'in röportajının bir bölümü şöyle;

"Hayal satmak doğru değil. Gerçeklerle yüz yüze olmak önemli. Allah sevgisi, Allah korkusu getirir. Kanun korkusu da atacağın adımlarda dikkatli olmanı sağlar. Bizde uygulayıcı olmadığı için kanun korkusu yok. TFF, 2016 Kasım'ında yayıncı kuruluşa çıkmış ve 'Deniz bitti, büyüklerin borcu 4 milyar TL. Puan cezası gelecek, kimse neden geldi demesin' açıklaması yapmıştı. 1.5 sene sonra TRT'ye çıkıp 'Borç 7 milyara çıktı, deniz bitti' dediler.

Bugün 4 kulübün borcu 10 milyar TL'ye gelmişse ve ortada bir puan silme cezası yoksa kimse bu durumu bana anlatmasın. Ali Koç'un açıkladığına göre Fenerbahçe'nin borcu 621 milyon Euro. Şeffaflıktan zarar gelmez ama burada Aziz Yıldırım'ın itibarsızlaştırıldığını görüyorum, okuyorum. Tabii ki bir Fenerbahçeli olarak ben de Aziz Bey'i eleştiririm. Kulübü çok borçlandırmış. Hatta şimdi buradan soruyorum, 'Bu kadarı da nasıl olur?'





Ama buna art niyetli bakmıyorum. Çünkü hepsi kanun korkusu olmadığından. Fenerbahçe'nin hatırı sayılır bir mal varlığı olduğu gerçeğini ve kulübün 3 Temmuz'da yaşadıklarından dolayı hem maddi hem de manevi yıprandığını da unutmamak gerek. Aziz Yıldırım'ın yaptığı iyi şeyleri de tarih yazacaktır. Ali Koç'a da açıkladı diye kızmamak lazım.

Her şey yolunda. Ne olacak bir 600 milyon da biz harcarız" mı deseydi. 621 milyon Euro, 2023'ün dahil olduğu bir borç. Bu rakam Fenerbahçe'yi bir anda borç sıralamasında 1.'liğe çıkardı. Bir Ali Koç da Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'da hatta diğer kulüplerde çıksa her şeyi şeffaf olarak açıklasa bu sıralama değişebilir mi? Diğer kulüpler de 2023'e kadar bütün gelirlerini ipotek etmişler midir? Ortada bir hata vardır ve TFF'den, kulüpleri yönetenlere kadar herkes bile bile buna göz yummuştur."