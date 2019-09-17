Rıdvan Dilmen: F.Bahçe'nin bu savunmasına G.Saray 3 atar

Fenerbahçe dün akşam oynanan maçta Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin yediği 3 golde de yapılan bireysel hatalara dikkat çekti. Dilmen, bu defansın Galatasaray derbisinde çok zorlanacağını belirtti.

DİLMEN, DEFANS HATALARINA VURGU YAPTI

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle:

"Bugün bütün Fenerbahçeliler, 'Uçuyoruz kaçıyoruz' falan diyor. İlk maçta 5 atmışsın, 5 attığın takımla aynı puandasın. Oyun içerisinde de sadece Başakşehir maçında oyunda üstün gözüktün. Fakat, üsün gözüktüğünden daha çok pozisyon verdin. Oyunun devamında gittikçe geriye gitti. Birkaç maç kazanırsın ama sonra sallanabilirsiniz."

"Ankaragücü maçında 45 bin kişi olacak. Beni de çağır, sol bek oynayayım, idare ederim. İdare etti Gazişehir maçında. Ancak, 3 maç 9 puanı boşa almadığını gördüğümüz, düzgün çalışan, fizik kapasitesi yüksek bir Alanyaspor işte. Trabzonspor'un ölüsü, geldi senden puan aldı. Bu aksaklıklardan dolayı."

"Gustavo, iyi futbolcu değil mi, 1 maçlık sol bek oynat. Oynat fark etmez. Oynat Tolgay'ı koy oraya. Ozan'ı orta sahaya çekebilirsin. Tolga ile Ozan yapabilirsin. Sağa da Dirar'ı koyarsın, en azından bildiğini oynar adam."

"Gümbür gümbür geliyoruz! Hayır, gümbür gümbür gelmiyorsun. Evet, tempolu ve hoşa giden futbol oldu Trabzon maçında. Yarın öbür gün Galatasaray maçında, haydi oyna bu savunmayla. Haydi oyna! O seyirciyle bir baskı yaparlar, 25. dakikada 3-0 yaparlar haberin olmaz."

