Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 3 transfer yapmalı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanında aldığı galibiyeti değerlendirdi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın hatalarına düşmemesi gerektiğini söyleyen Dilmen, "Bu kadro ilk 3'ü zorlar" ifadelerini kullandı.

"3 TRANSFERLE ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"

Mehmet Topal ya da Josef'in oynatılması gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, İki stoperin önünde Mehmet Topal ve Josef De Souza'yla oynarken çok yüksek gol pozisyonu yaratabilecek bir takım değil. Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı hatayı yaparsa yanlış yapar. İkinci yarıda geri çekilip beklerse yanlış yapar." dedi.

Sarı lacivertli takımın, devre arasında transfer yapması gerektiğini belirten Dilmen, "Fenerbahçe'nin ligte şampiyon olabilecek bir kadrosu yok. İlk 3'ü zorlar bu kadro. Devre arasında yapılacak 3 transferle şampiyonluğa oynar" şeklinde konuştu.