Rıdvan Dilmen: F.Bahçe Aykut Hoca'yı kaybetmemeli

Sabah gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi.

Ali Koç'un Kocaman ile çalışmayı düşünmediğini söyleyen Dilmen, "Kaybedilmemeli" dedi.

İşte o yazı:

Ali Koç ismi ilk ortaya atıldığında Fenerbahçe’nin bugünü gözüküyordu, Koç soyadını bir tarafa bırakırsak ‘Fenerbahçeli Ali’ bu kulübün 25 milyon taraftarından biriydi.

KOMBİNEDE REKOR KIRILIR

Kongre sürecine ve sonrasına bakınca Fenerbahçe'nin çok özel bir kulüp olduğu bir kez daha ortaya çıktı... Bundan sonra Fenerbahçeliler kombinede rekor kırar. Maçlara 40 binden aşağı taraftar gelmez bu da takıma 6-7 artı puan yazar...

AYKUT KOCAMAN KAYBEDİLMEMELİ

Belli ki yeni bir teknik direktör gelecek. Ama Aykut Kocaman yüzyılın en iyi teknik adamlarından biri. Kaybedilmesi yanlış olur.