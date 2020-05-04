Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, Bjelica'yı getirecek

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün, sportif direktör ile birlikte belli olduğunu da dile getirdi.

Dilmen, uzun zamandır adı sarı-lacivertli ekiple anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın, büyük olasılıkla takımın başına getirileceğini kaydetti.

''BJELİCA'YI EMRE'YLE BİRLİKTE DÜŞÜNMEK LAZIM''

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde Bjelica'nın teknik direktör olmasının riski azalttığını dile getiren Dilmen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Nenad Bjelica'yı getirecek muhtemelen Fenerbahçe. Bjelica üzerinden değil, Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım. Uzun yıllardır futbol içinde, vizyon sahibi, deneyimi yüksek. Muhtemelen sportif direktör oluyor. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması, gelecek teknik direktörün riskini azaltıyor. O yüzden Bjelica'nın çok tartışılması gerekmediğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile birlikte düşünmek lazım. Türkiye'yi bilen bir kardeşimiz, teknik direktörden çok sportif direktörün bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.''





DİNAMO ZAGREB'İ İKİ KEZ ŞAMPİYON YAPTI

İki sezondur Dinamo Zagreb'i ligde şampiyon yapan başarılı çalıştırıcı, koronavirüs nedeniyle maaşında indirime gitmesini isteyen yönetime olumsuz yanıt verince, 6 yardımcısıyla birlikte kulüpten kovulmuştu.