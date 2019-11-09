Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, İrfan'la Visca'yı alamaz

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin transfer gündemine dair açıklamalar da yaptı.

BU EKONOMİK ŞARTLARDA ZOR

Fenerbahçe'nin transfer politikası sorulan Dilmen, "Bakın ben su içiyorum. İrfan Can ve Visca'yı isteyen Fenerbahçe de böyle bir bardak su içsin. Gazetelerin yazdığına bakmayan siz. Bir kere Başakşehir şampiyonluk adayı, Avrupa'da iyi gidiyor ve ekonomik olarak çok güçlü. Oyuncular gitmek ister, Fenerbahçe büyük bir camia ama bu ekonomik şartlarda olmaz. Futbolcu satmadan alma lüksü yokken Fenerbahçe'nin, İrfan Can'la Visca'yı alma şansı da yok." şeklinde konuştu.

Yeni vergi kanunuyla oyuncuların maliyetlerinin artacağına dikkat çeken Rıdvan Dilmen, transfer yapmanın gelecek sezondan itibaren çok daha zor olacağının altını çizdi.