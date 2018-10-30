Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen, kötü gidişattan dolayı takımı ti'ye alanlara serzenişte bulundu. Sarı lacivertlilerin küme düşmeyeceğini söyleyen Dilmen, "Kırmızı kar yağar Fenerbahçe küme düşmez" dedi.

Rıdvan Dilmen: Kırmızı kar yağar Fenerbahçe kümeye düşmez VİDEO

"BÜTÜN BÜYÜKLERİN KÖTÜ DÖNEMLERİ OLDU"

Galatasaray'ın 14 yıl şampiyonluk yaşayamadığı dönemi hatırlatan Dilmen, "Ne oldu yani Galatasaray büyüklüğünden bir şey mi kaybetti. Bakın yine Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Mesela Beşiktaş'ta 3 takım arasında en az şampiyonluğu olan ama bir şey mi fark ediyor" ifadelerini kullandı.

Dilmen aynı zamanda Fenerbahçe'nin düşmesini hiçbir kulübün de istemeyeceğini söyledi.

"Kulüpler imza toplar aman Fenerbahçe düşmesin diye" şeklinde konuşan Dilmen, "Hatta abartayım; dolar 10 bin lira olur, tüzük değişir ama Fenerbahçe değişmez. Kırmızı kar yağar Fenerbahçe küme düşmez" şeklinde konuştu.