Rıdvan Dilmen: Fenerbahçelilerin de ümidi yok değil

Süper Lig'in 16. haftasında lider Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi ve zirve yarışındaki iki takımda ikişer puan kaybetti.

Maçın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu. Deneyimli yorumcu, zirvedeki kaybedilen puanların Fenerbahçeli taraftarların şampiyonluk inancını artırdığını söyledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 mücadelede 14 puan topyalabildi ve puan cetvelinde 17. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI HALA UMUTSUZ DEĞİL

Rıdvan Dilmen'in açıklamları şu şekilde:

"Fenerbahçe taraftarı hala umutsuz değil. Bir çıkış yakalarız diye bekliyorlar. Herkes puan kaybediyor.

Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolcular vardı. Serdar Aziz, 3 maç sonra oynadı mesela. Hoca, son dakikalarda forvetsiz oyuna döndü. Böyle baktığınızda Galatasaray puan aldı. İki takımın oyununa baktığınız zaman aradaki 8 puan farkı görebiliyorsunuz zaten. "

ELEŞTİRİ YAPMAK ZORUNDAYIM

"Terim, öndekileri 'basın' diye uyarmış. İlk yarıda işe yaradı ama top sizdeyse daha az yorulursunuz. 53'ten sonra Galatasaray yorulunca Başakşehir üstünlüğü ele aldı. Taktik faullerle rakibi durdurdu. Fatih Terim, plan olarak sadece forvet değil çok sayıda pozisyon aradıklarının mesajını verdi. Çok ciddi puan kayıpları yaptınız. Biraz eleştiri yapmak zorundayım."