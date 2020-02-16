Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin süslü laflara ihtiyacı yok

Süper Lig'de 22 hafta maçında Ankaragücü evinde, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Ankaragücü maçı 2-0 kazandı.

Maçın ilk yarısı ve maç sonunda Rıdvan Dilmen maç ile ilgili yorumlarda bulundu.

Ünlü spor yorumcusunun karşılaşma için yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

''Ersun Yanal'ın rakip analizini yapma şansı olmadı, 10 kişi kalan Malatya'ya karşı izledi Ankaragücü'nü, ilk yarı ile alakası olmayan bir Ankaragücü. Fenerbahçe 1-0 iken 2. golü yemezse, maçı kazanacağını düşünüyorum. Golde Altay'ın kesin hatası var, çıkmasa sekip giden bir top olacaktı.''

"FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİ HAK ETTİ"

''Ankaragücü maçı sonuna kadar hak etti. Fenerbahçe çok dağınık oldu. Çok heyecanlı başladı Fenerbahçe. İlk yarı yine hücumları vardı ama ikinci yarı sürekli uzun pas oynadılar. Fenerbahçe, mağlubiyeti hak etti. Fenerbahçe sol beksiz oynamaya devam ediyor, Deniz Türüç'ten de sol bek olmaz. Fenerbahçe'nin iyi oynadığını gösterebileceğimiz bir tane futbolcusu yok.''





"DERBİYLE BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI ARASINDA FARK GÖRMÜYORUM"

''Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyor ama son yıllarda da Galatasaray sürekli şampiyon oluyor. İlginç bir maç olacak. Fenerbahçe kazanırsa sonuna kadar kovalar, ama kazanamazsa kovalayamaz. Bu durumda Galatasaray teknik direktörleri avantajlı, yenerse kahraman, Fenerbahçe teknik direktörü de bana mı denk geldi diye çekinir. Beşiktaş'ın Başakşehir maçı ile Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı arasında fark görmüyorum. Fenerbahçe kazanamazsa kopar. Fenerbahçe'nin finali Galatasaray maçı."

"GALATASARAY MAÇINI KAZANSAN DAHİ YARIŞTAN UZAKLAŞTIN"

''Fenerbahçe, Galatasaray'a yenilirse Ersun Yanal gider. Yenemezse de yüzde 50 gider. Koskoca Fenerbahçe, bir tane sol bek alamaz mı? İnanılmaz derecede kötü planlaması var. Fenerbahçe, kolay fikstürüne 3-5 puan farkla girerse tamam ama durum kötüye gidiyor. Gidişat öyle değil. Galatasaray, maçını kazansan dahi şampiyonluk yarışından uzaklaştın. Kazanırsan ancak, berabere bile demoralize olursun ve Beşiktaş'ın pozisyonuna düşersin. Trabzonspor yarın ve haftaya kazanırsa lig biter''





"G.SARAY'A FIRSAT VERİRSEN AFFETMEZ"

''Fenerbahçe, bu süslü laflarla büyük olmadı. Sivil toplum örgütü falan diyorsun ama hocam, takım geçen sene 6. sıradaydı, şimdide 6. sırada! Bu şampiyonluklar kolay işler değildir. Galatasaray'a bu fırsatları verirsen affetmez.''

