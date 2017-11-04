Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'yi eleştirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Osmalıspor'la 1-1 berabere kaldı.

Rıdvan Dilmen, son 3 haftada 6 puan kaybeden Fenerbahçe'ye ağır eleştirilerde bulundu.

YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin son dakikada yediği golle Osmanlıspor karşısında yediği golle 2 puan kaybetmesinin ardından sert açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in sözleri:

Fenerbahçe'nin 3 maçta, kayıp 6 puanı var. Galatasaray maçını kazanması gerekiyordu, berabere kaldılar, meşale yaktılar. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Göztepe veya Monaco maçından kimi alırsın? Ama Fenerbahçe'ye Beşiktaş'tan 5 oyuncu alırsın.

Ekran başında olanlar bizim takım bu maçı nasıl bitirecek diyorlar. Neto 7 maç 4 sarı bir kırmızı... Roman'a çalım atmana gerek yok. Şeffaf oyuncu, en fazla faul yapıyor. Janssen çok yıpratıcı santafor! Ya golcü gelsin... Ozan'a bir tavsiyem olsun. Değişik paslar veriyor, falso veriyor. Bilardocu gibi, Semih Saygıner gibi. Fantaziye gerek yok. Diyelim ki Aykut Kocaman yarın öbür gün istifa etti, yönetim de kabul etti. E ne olacak cehennem, mehennem?

BU TAKIMA SEYİRCİ GİTMEZ

Bu takıma seyirci falan gitmez. Seyircilerden özür diliyorum. Normalde tuvalete hızlı hızlı gidersin bir şey kaçırmayayım diye. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Biliyorum kaçırılacak bir şey yok. Lucescu ısrarla İsmail'i oynatıyor, Kocaman sürekli Hasan Ali'yi oynatıyor. Bunların ikisi de hoca. Biri yanlış yapıyor. Sen önce kendi maçını kazanacaksın, ondan sonra rakiplerle uğraşacaksın. Liderin 9 puan gerisindesin.

BELKİ İSTİFAYI DÜŞÜNÜYORDUR

Dursun Özbek'i tebrik ediyorum. Gidip en iyi transferleri yaptılar. Ha kanunsuz bir şey yaptılarsa bilemem. Aykut hocam ile hiç görüşmedim bir süredir. Şu an belki de istifayı düşünüyordur. Fenerbahçe basketbolda iyi gidiyor ama kimse kendini kandırmasın taraftar için öncelik futboldur