Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'yi taraftar kümede tuttu

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip son saniyede Valbuena'nın attığı golle 1 puanı kurtardı.

TARAFTAR ÇOK MAÇ KAZANDIRDI

NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, taraftarın büyük desteğine dikkat çekti.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şu şekilde: "Fenerbahçe sezonun geri kalanında bu taraftarı bulamaz. 2 hafta sonra Akhisar, son maçta Antalya, gitmez kimse maça. Bir de gelecek hafta Kasımpaşa maçından puan alınırsa, güzel havaya rağmen bundan sonra maça kimse gitmez. Bu sezon taraftar Fenerbahçe'yi kümede tuttu. İdddialıyım bu konuda. Sana 10 tane maç söylerim taraftar sayesinde puan alınan. Rize maçı, Sivas maçı son dakikalarda kazanıldı. Trabzon maçı son dakikada 1 puan. Böyle çok maç var. Son bölümde Fenerbahçe kazandığı, taraftarıyla kazandığı baskı altına çok karşılaşma var."