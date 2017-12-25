Rıdvan Dilmen: Fernando kırmızı görmeliydi

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Galatasaray-Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.
Dilmen ilk yarının ardından şunları söyledi:
G.SARAY TEKRAR BÜTÜNLEŞTİ
"Fatih Terim'in gelmesi Galatasaray'ı tekrar bütünleştirdi. Herkeste bir heyecan yarattı."
"Oyunun genelinde Galatasaray maça hakimdi. Bazı antrenörler vardır, göreve gelir gelmez sil baştan yapar. Hoca öyle yapmadı."
"Sahanın en iyi oyuncusu Ndiaye'ydi. Fatih Terim'in vazgeçilmez oyuncusu olacak."
FERNANDO KIRMIZI GÖRMELİYDİ
"Maicon'un pozisyonunda son anda ayağının rakibinin ayağına değdiğini gördüm. Direkt kırmızı kart görmesi gereken Fernando'ydu açıkçası."