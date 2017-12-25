Ensonhaber.com'a dön

Rıdvan Dilmen: Fernando kırmızı görmeliydi

Göztepe maçında rakibine sert bir faul yapan Fernando hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Direkt kırmızı kart görmeliydi" dedi.

Yorum Yap

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Galatasaray-Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen ilk yarının ardından şunları söyledi:

G.SARAY TEKRAR BÜTÜNLEŞTİ

"Fatih Terim'in gelmesi Galatasaray'ı tekrar bütünleştirdi. Herkeste bir heyecan yarattı."

"Oyunun genelinde Galatasaray maça hakimdi. Bazı antrenörler vardır, göreve gelir gelmez sil baştan yapar. Hoca öyle yapmadı."

"Sahanın en iyi oyuncusu Ndiaye'ydi. Fatih Terim'in vazgeçilmez oyuncusu olacak."

FERNANDO KIRMIZI GÖRMELİYDİ

"Maicon'un pozisyonunda son anda ayağının rakibinin ayağına değdiğini gördüm. Direkt kırmızı kart görmesi gereken Fernando'ydu açıkçası."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM