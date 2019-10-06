Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın penaltısı verilmedi

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Kötü bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, 90. dakikada penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler devam kararı verdi.

Stéphane Sessègnon'un müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalan Faslı futbolcu penaltı olduğunu söylerken, takım arkadaşları da itirazlarda bulundu.

Görüntüde VAR'dan uyarı gelmedi ve hakem de devam ettirdi. VAR'ın başında ise Abdulkadir Bitigen bulunuyordu

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

RIDVAN DİLMEN: "HATA YAPTI"

Yorumcu Rıdvan Dilmen maç sonu yaptığı açıklamada, "90 artıdaki Belhanda'nın pozisyonu bence penaltı. Temiz maç yönetiyordu ama hata yaptı" dedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)



METİN TEKİN: "VAR BUNA BAKABİLİRDİ"

Pozisyonu değerlendiren bir diğer isim Metin Tekin ise, "Belhanda'nın son dakika pozisyonunda rakip oyuncu çekiyor gibi görünüyor. VAR buna bakabilirdi. Hakem karnına çarptı, diyor. Çekiyor. Verilir ama hiç bakmıyor bile oraya. VAR bunu tespit edip çağıramaz mı?" şeklinde konuştu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

