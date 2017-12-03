Rıdvan Dilmen: Gördüğüm en iyi takım Beşiktaş

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 yendiği derbiyi değerlendirirken, siyah-beyazlı ekipten övgüyle bahsetti.

"İZLEDİĞİM EN İYİ TAKIM"

Futbolun her geçen gün zorlaştığını belirten Rıdvan Dilmen, "Eskiden bu kadar yabancı oyuncu yoktu ama yine de kaliteli isimler vardı. İyi takımlar vardı 80'lerde 90'larda, mesela biz 103 golle şampiyon olduğumu yıl herkesi ezerek gidiyorduk. Gelene gidene 5-6-7 atıyorduk, çok iyi oyuncular vardı. Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olduğu yıllarda, iyi oyuncular vardı, domine ediyordu oyunu ama benim gözümle gördüğüm Türkiye sınırları içindeki en iyi futbol takımı bugün ikinci yarıda Beşiktaş. 103 gol attığımı kendi oynadığım takım da dahil daha iyi oynayan bir 45 dakika daha görmedim" dedi.