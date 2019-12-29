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Rıdvan Dilmen: G.Saray Emre ve Mert'le anlaştı

Rıdvan Dilmen, Sivassporlu Emre Kılınç ile Mert Hakan'ın Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığını, iki futbolcunun gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğini söyledi.

| Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen: G.Saray Emre ve Mert'le anlaştı
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Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı taraftara müjde verdi.

"ANLAŞTILAR DİYE DUYDUM"

Dilmen,  "Ben Emre Kılınç ile Mert Hakan'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a geleceklerini düşünüyorum. Galatasaray ile prensip anlaşması oldu diye duydum. Fatih Terim, Seri ve Lemina'yı kesinlikle göndermez. Taylan'ın kafasını şuan allak bullak etti. Bu çocuk iyi oynadı. Galatasaray olmazsa olmaz transferi stoper. Linnes'i getirecek zaten. Bence iki tane stoper alması lazım ama bir tane kesin alması lazım. Taylan'ın performansı Selçuk İnan'ı geriye itecek. Belhanda'yı oturttu. Babel, Galatasaray'ın en önemli silahı. Formunda bir Babel ve Falcao hatta Feghouli bomba takım oluyor" şeklinde konuştu.

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