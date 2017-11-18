Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam konuk olduğu Başakşehir'e deplasmanda 5-1 yenildi.

Bu karşılaşma sonrasında NTV Spor'da yayınlanan programda Rıdvan Dilmen Fatih Terim gelmeli yorumu yaptı.

"FATİH TERİM'İ GETİRİRİM"

Dilmen şunları söyledi: "Galatasaray 5 yese 8 yese yine de bu şampiyonluğun önemli adayıdır. O havaya girdi Galatasaray. Tudor'un gelecekte başarılı bir teknik adam olacağını düşünüyorum. Öyle olmasını dilerim de ama bazen liderler, iyi giderken de bazı şeyleri görebilmeliler. Bunu söylüyoruz hemen manşet olacak ama ben Galatasaray'ın başında olsam hiç uğraşmam hemen Fatih Terim'i getiririm."

Rıdvan Dilmen: G.Saray'a hemen Fatih Terim'i getiririm VİDEO