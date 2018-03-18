Rıdvan Dilmen: G.Saray'a yenilmedin ama şampiyonluk gitti

Kadıköy'de Galatasaray'ın kazanamama serisine de değinen Dilmen, "19 sene oldu, yenemiyorlar bizi, oh ne güzel, deniyor, eee şampiyonluk gitti? Yenil ama şampiyonluk için oyna. Yenilmedin de ne oldu, şampiyonluğu kaybettin. 6 puan geridesin, bir kere atağa çık. 20 yıldır yenemiyorlar diyorsun ama sen de şampiyon olamıyorsun." dedi.

F.BAHÇE EN SON 2013-2014'TE ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe en son 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal döneminde şampiyon oldu. O sezondan sonra Galatasaray 1, Beşiktaş ise ise 2 defa mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip bu yıl da şampiyon olamazsa şampiyonluk hasreti 4 yıla çıkacak.