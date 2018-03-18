Rıdvan Dilmen: G.Saray'a yenilmedin ama şampiyonluk gitti

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin golsüz berabere kaldığı derbi sonrası spor yazarı Rıdvan Dilmen, derbiyi değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmemesine gönderme yaparak, "Fenerbahçe yıllardır yenilmiyor da ne oluyor, şampiyon da olamıyor" dedi.
"GALATASARAY KAZANABİLİRDİ"
Terim'in kazanmaya yönelik bir oyun anlayışında olduğunu ifade eden Dilmen, "Gerçekten bir kör dövüşü izledik. Galatasaray, hasreti bitirebilirdi ama olmadı. Kaleciler Volkan ve Muslera'yı tebrik etmek lazım. Fatih Terim hem zamana hem de kazanmaya oynadı. Önce 0-0'ı cepte tutmaya çalıştı, sonra da galibiyeti kovaladı. Oysa Fenerbahçe hep panik hâlindeydi. Fernandao ve Valbuena'nın oyuna girmesiyle şuursuz bir oyun ortaya çıktı. Bu maç, gördüğüm en berbat derbilerden birisiydi. Ortada bir taktik savaşı da yoktu. Fenerbahçe, pozisyonlara Galatasaray'ın hataları nedeniyle girebildi." şeklinde konuştu.
"ŞAMPİYONLUK GİTTİ"
Kadıköy'de Galatasaray'ın kazanamama serisine de değinen Dilmen, "19 sene oldu, yenemiyorlar bizi, oh ne güzel, deniyor, eee şampiyonluk gitti? Yenil ama şampiyonluk için oyna. Yenilmedin de ne oldu, şampiyonluğu kaybettin. 6 puan geridesin, bir kere atağa çık. 20 yıldır yenemiyorlar diyorsun ama sen de şampiyon olamıyorsun." dedi.
F.BAHÇE EN SON 2013-2014'TE ŞAMPİYON OLDU
Fenerbahçe en son 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal döneminde şampiyon oldu. O sezondan sonra Galatasaray 1, Beşiktaş ise ise 2 defa mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip bu yıl da şampiyon olamazsa şampiyonluk hasreti 4 yıla çıkacak.