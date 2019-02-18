Rıdvan Dilmen: Hakemler ülkeye ihanet ediyor

Süper Lig'de son dönemde yapılan hakem hatalarını değerlendiren Rıdvan Dilmen, hakemlerin kötü niyetli olduğunu ifade etti. Yüzde Yüz Futbol'da konuşan Dilmen, VAR hakemlerinin pozisyonları gördüğü halde orta hakemleri uyarmadığını belirtti.

"2 KELLE ALSALAR HAKEMLER BUNLARI YAPAMAZ"

Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekilde:

"Galatasaray'da Diagne diye bir oyuncu var, 5. dakikada çıktı rakibine vurdu. Ali Palabıyık bunu göremeyebilir ama Riva'da VAR'ın başında oturan arkadaşlar ne iş yapıyor? Niye hakemi çağırıp VAR'a bakması konusunda uyarmıyor? Diğer taraftan Kasımpaşalı oyuncuyu ikinci sarıdan atmıyor. Daha 25 dakika var, belki Galatasaray orada Başakşehir ile arasındaki 2 gollük farkı da kapatacak. Başta 'Diagne'yi niye atmadın?' diyoruz, sonra 'Kasımpaşalı oyuncuyu niye atmadın?' diyoruz."





"Fenerbahçe-Konyaspor maçına bakıyoruz. Skrtel'in pozisyonunu dikkatli izlediğim zaman, gerçekten de müdahale var ve kırmızı kart olduğunu söyledim, zaten oyuncu da söyledi. Riva'daki hakem Serkan Çınar ve yanındaki arkadaşıydı. 'Fırat Aydınus niye sarı kart verdi?' demem, VAR'da hakem çağıracaktı ve Aydınus da gidecekti, bakacaktı ve atacaktı. Ama VAR'ın başındaki hakem arkadaş bunu görüp neden çağırmıyor. Öte yandan Jahovic ile ilgili bayram değil, seyran değil çağırdı ve bana göre kırmızı olmayan pozisyonda oyuncuyu attılar."

"VAR HAKEMLERİ KÖTÜ NİYETLİ"

"Bu iki maçta VAR'da oturan arkadaşlar. Halil Umut Meler, Serkan Çınar, artık size güvenmiyorum ben. Bu arkadaşlar hakemlik falan yapmasınlar. Şu anda mevcut kadronun %95'i yapmamalı. Hakemlik, futbolculuk kolay işler değildir ama basittir. Gördüğünü çalacaksın, çalarsan kimse bu yorumları yapmaz. Bugün, dün Riva'da görüyorsun; e be kardeşim, sen neden orta hakemini çağırmıyorsun? Şimdi sağda solda 'ben çağırdım da gelmediler' derler, o da başka ayıp. 2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı?"





"Bu ülkeye çok büyük ihanet ediyorlar, ben 2 gündür yaşadıklarıma inanamıyorum. Halil Umut Meler kardeşim, Serkan Çınar kardeşim, soruyorum; sen Skrtel için niye çağırmadın, sen Diagne için neden çağırmadın? Soruyorum, cevap veremezsiniz. Çünkü kasıtlısınız, çünkü korkuyorsunuz. Emek hırsızlığı yapmayın."

