Rıdvan Dilmen: Hasan Ali'ye haksızlık yapılıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın golünü atan Hasan Ali Kaldırım'a övgüler yağdırdı.

HASAN ALİ KALDIRIM, MESSİ GİBİ

Hasan Ali Kaldırım'a haksızlık yapıldığını ifade eden Dilmen, "Bazı oyunculara haksızlık yaptığımızı söyleyebilirim. Ben de dahilim buna. Üç büyüklerde Muslera'yı ayırıyorum Hasan Ali kadar istikrarlı bir oyuncu var mı? Bu nasıl bir efor, nasıl bir özel hayat, nasıl bir profesyonellik? Ülke olarak, futbol adamları olarak Hasan Ali'ye gerekli değeri vermiyoruz. Geçen yıl, bu yıl milli takımda oynuyor. 4 sezondur 155 maça çıkmış.

Hasan Ali, bir pozisyonda rakip futbolcuyu görmedi, kaçırdı. Pozisyon bitince taraftara döndü ve özür diledi. Büyük oyuncular bunlar. Hasan Ali'nin adı Tyler Boyd olsaydı yolda yürüyemezdi. Hasan Ali ismini de severim." şeklinde konuştu.

Hasan Ali Kaldırım'ın çalışkanlığını Messi'ye benzeten Dilmen şöyle konuştu: "Messi'yi izledim. Atletico karşısında kaçıncı teşebbüsünde golü attı. Büyük oyuncular sürekli dener. Hagi mesela, sürekli denerdi. Hasan Ali de sürekli çalışıyor. Benim yeteneğim var ama yetmez diyor. Bu işten ekmek paramı çıkartacağım diyor."