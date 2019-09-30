Rıdvan Dilmen: Herkes 1903'e zarar veriyor

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Sakartaş" yorumunda bulundu.

İşte Dilmen'in sözleri:

"1903'E ZARAR VERİYORLAR"

"Beşiktaş camiasının artık gerçek Beşiktaşlı olma zamanı gelmiştir. Fenerbahçeli olarak benim geçen sene evime gittiğimde canım acıyordu. Herkes 1903'e zarar veriyor. Fikret Orman ya genel kurul kararını ipral etsin ya da ben yokum desin."

"BEŞİKTAŞ DEĞİL SAKARTAŞ"

"Karius çok moralsiz, Necip verimsiz, Atiba formsuz, Ljajic de olmayınca Burak da kuvvetsiz durumda. Beşiktaş'ın iki kanat oyuncusu da yardımcı hakem gibi oynuyor"

"İki takımda da önemli oyuncular yok. Ve iki takım teknik direktörü maçtan önce beraberliği verseler, almayacak durumda. Bu nedenle bugün iyi bir maç olacağını tahmin ettim."

"Geçen sene Fenerbahçe'ye 'Sakarbahçe' diyordum. Bu sene de Beşiktaş, 'Sakartaş' oldu"