Rıdvan Dilmen: Beşiktaş iki maçı da alırsa şampiyon olur

Rıdvan Dilmen, Süper Lig’in zirvesinde kıyasıya bir mücadeleye giren Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarıştaki şansını değerlendirdi.

Dilmen, Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

İKİ MAÇI DA KAZANIRLARSA ADAYIM BEŞİKTAŞ OLUR

"Beşiktaş çok güçlü bir kadroya sahip. Açıkçası 200 km hızla giden bir arabası, çok iyi de bir şoförü yani teknik adamı var. Kilometreye konsantre oldukları zaman oyunu istedikleri yere getiriyorlar, rakiplerini de sürklase ediyorlar. Ama Beşiktaş adına iki kritik maç var. Konya ve Fenerbahçe'yi yenerse benim şampiyonluktaki birinci adayım Beşiktaş olur. Bayern Münih maçlarında lig olarak çok yıpranmazlar çünkü maç trafiği çok kötü değil. Şenol Güneş'in de son derece sakinve özgüvenli bir duruşu var. Daha agresif olması bekleniyordu bazı sonuçlardan sonra ama tam tersi çok sakin kaldı. Beşiktaş'ın iki maçı onu en büyük aday yapabilir."