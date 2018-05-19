Rıdvan Dilmen ile Mehmet Demirkol'un tahminleri tutmadı

Göztepe'yi yenen Galatasaray, 21. şampiyonluğunu ilan etti. Sezon boyunca özellikle iç sahada oynadığı futbolla şampiyonluğu en çok isteyen takım olan sarı-kırmızılılar, bazı spor yazarlarını da mahçup etti.

Sezon başında şampiyonluğun 1 numaralı favorisinin Beşiktaş olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen'in sözlerini hatırlayalım:

EN GÜÇLÜ FAVORİ BEŞİKTAŞ

"Benim şampiyonluk adayım önce Beşiktaş, sonra Galatasaray, en son Fenerbahçe dedim. Benim görüşüm bugün de böyle."

Ligin ilerleyen haftalarında da Beşiktaş'ı favori gören Dilmen, "Beşiktaş çok güçlü bir kadroya sahip. Açıkçası 200 km hızla giden bir arabası, çok iyi de bir şoförü yani teknik adamı var. Kilometreye konsantre oldukları zaman oyunu istedikleri yere getiriyorlar, rakiplerini de sürklase ediyorlar. Konya ve Fenerbahçe'yi yenerse benim şampiyonluktaki birinci adayım Beşiktaş olur." demişti. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)

ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR OLUR

Bir diğer spor yazarı Mehmet Demirkol ise sezon başında Beşiktaş'ın 1. aday olduğunu söylemiş, ilerleyen haftalarda ise Başakşehir'in şampiyon olacağını iddia etmişti.

Demirkol, "Futbol olarak favorim Beşiktaş ama geri kalan etkenlere bakarsak Başakşehir'i önde görüyorum. Galatasaray dış saha problemini halletse puan olarak en avantajlı takım konumunda ancak bununla ilgili elimizde henüz bir veri yok. Dış saha performansına bakıldığında lig 7'incisi" şeklinde konuşmuştu.