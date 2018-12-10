Rıdvan Dilmen ile Ümit Özat'tan Ersun Yanal'a tepki

Akhisarspor'a 3-0 yenilerek küme düşme hattına giren Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra Tesisleri'ne giderek Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.

Camianın büyük bir bölümü Yanal'ın göreve gelmesini isterken, Rıdvan Dilmen ile Ümit Özat tecrübeli teknik adamın samimiyetsiz olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ İSTESEYDİ GİTMEYECEK MİYDİN?

Dilmen, "Bırakın takvim makvim işlerini, oturduysan imzayı at. Teferruat falan, geçin bunları. Fenerbahçe burası. Bir teknik direktör gidecek Kuşadası'nda seminerde konuşacak, bir yönetici açıklama yapmayacak. O dakikada almam hocayı. Alınıyorsa da, o koltukta oturmam" dedi.

Dilmen, "Ben 8 numaralı Fenerbahçeli Rıdvan olarak, 'Teferruat' derim, dedim de. Biz o formanın etiketiyle Allah'a şükür ekmek yiyoruz. Tabii ki kendi kabiliyetimiz de var ama çocuklarımıza bıraktığımız miras bizim oynadığımız kulüplerin formalarıdır. Ben hiç konuşmadım, İsmail Kartal da konuşmadı, Aykut hoca da konuşmadı, Turan Sofuoğlu da konuşmadı. Ersun hoca şampiyon oldu, iz bıraktı ve taraftar da sevdi. Şenol hoca ayrıldı diyelim, Ersun Yanal'a teklif yapsaydı Beşiktaş, gitmeyecek miydi? Açık konuşalım, gidecekti" şeklinde konuştu.

TEFERRUAT DEYİP PAZARLIK YAPIYOR

Ümit Özat ise, "Gerçekleri de göz ardı etmemek lazım. Her teknik adam Fenerbahçe’yi çalıştırmak ister. Buna söz konusu Fenerbahçe diyerek, pazarlık yapanlar da dahildir. Ancak şunu unutmayın. Fenerbahçe’nin erken şampiyon olan kadrosu dağılmasaydı ondan sonra gelen hocalar da şampiyonluk yaşarlardı." diyerek Yanal'a tepki gösterdi.