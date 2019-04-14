Rıdvan Dilmen: Lucescu Beşiktaş'ı neden izliyor

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-1 yendiği karşılaşmada son haftalarda olduğu gibi yine gözler Lucescu'nun üzerindeydi.

Rumen hoca, Tayfur Havutçu'yla birlikte tribündeki yerini aldı, sık sık not tutması ise Beşiktaş'ın yeni hocası olacak iddialarını güçlendirdi.

"NEDEN HER MAÇA GELİYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını yorumlarken, Lucescu'ya da dikkat çekti.

"Lucescu neden sürekli Beşiktaş'ı izliyor" diyen Dilmen, "Benim kafamda bir senaryo vardı. Şenol Güneş Milli Takım'a, Lucescu Beşiktaş gider diye. Sen şimdi Romanya'da mı yaşıyorsun İstanbul'da mı yaşıyorsun, her Beşiktaş maçına gidiyorsun, notlar alıyorsun. Milli Takım hocası da değilsin ama 2 maçtır Tayfur hocayla birlikte Beşiktaş'ı izliyorsun. Milli Takım'la işin bitti, gelip Beşiktaş'ı izliyorsun. Lucescu boşta şu an, benim kafamda böyle düşünceler var." şeklinde konuştu.

LUCESCU, OĞLUYLA BİRLİKTE GELECEK İDDİASI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Lucescu'yla anlaştığı ve sezon sonu takımın başına Rumen hocanın geçeceği iddiaları her geçen gün yüksek sesle dile getiriliyor.

Lucescu'nun oğlu Razvan Rat ve Tayfur Havutçu'yu da ekibine katacağı ifadfe ediliyor.