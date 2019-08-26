Rıdvan Dilmen: Luiz Gustavo, Trabzon maçına yetişir

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Brezilyalı orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli takıma imza atması an meselesi.

Sarı-lacivertli takıma yakın isimlerden biri olan Rıdvan Dilmen de transferin bitme aşamasında olduğunu belirtti.

TRABZON MAÇINDA SAHADA

NTV'de yayınlanan 'Yüzde Yüz Futbol' programında konuşan Dilmen, "Luiz Gustavo kısa süre içinde gelecek. Duyduklarımız bu yönde. Ali Koç'un ısrarla istediği bir futbolcu.

Adil Rami'nin milli maç arasından sonra toparlanacağını düşünüyorum. Sezon başından beri oynamadı. Ancak Marsilya'da geçen hafta banko oynayan Gustavo, Trabzon maçında oynar, sırıtmaz." dedi.

Öte yandan Fransız basını da Fenerbahçe ile Marsilya'nın Gustavo için 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını yazdı.