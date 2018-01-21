Rıdvan Dilmen maçın hakemini eleştirdi

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da Antalyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Tecrübeli yorumcu maçın Halis Özkahya'nın Antalyaspor'un lehine olan bir pozsiyonda penaltı kararı vermediğini söyledi.

"HAKEM BERBAT MAÇ YÖNETTİ"

Rıdvan Dilmen maç hakkında şu şekilde konuştu:

"Beşiktaş için bu maç çok önemliydi. Gündüz şahane oynayıp kazanan Başakşehir'in 9 puan gerisinde çıktı Beşiktaş maça. Fenerbahçe'nin de 6 puan gerisindeydi. Bu psikolojik olarak zor bir durumdur.

Hakem göstermesi gereken kartları göstermedi. Berbat bir maç yönetti. Halis Özkahya ilk yarıda Babel'in pozisyonu yüzünden 2. yarıda Antalya'ya penaltı veremedi. Berbattı. Hakemin kafasında 50 tane şey var. Gözünün önünde oyuncu çekiyor, kart göstermiyor."