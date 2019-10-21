Rıdvan Dilmen: Muriç adeta 12 kişi oynatan bir oyuncu

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Karşılaşmayı NTV canlı yayınında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin oynadığı futbol ve sarı-lacivertli ekibin ikinci golünü atan Vedat Muriç hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu.

İşte Dilmen'in yorumları:

"EKONOMİK OYNAMAK ZORUNDA"

"Fenerbahçe bugün ekonomik oynamak zorundaydı. Sol beki Hasan Ali, stoperi Serdar Aziz. Hep ağır sakatlıklardan döndüler. Sonuç? Sıfır pozisyon.

"ORGANİZE YEDİĞİ GOL YOK"

Fenerbahçe'nin 3-4 yıldır süregelen bir durumu var. Bugün kalesine gelen şut sıfır. Kaleci çamaşır asıyor, rakip hiç yoktan oyuna ortak oluyor. Fenerbahçe'nin organize yediği gol neredeyse yok. Genelde bireysel gol yiyor.

"MURİÇ 12 KİŞİ OYNATAN BİR OYUNCU"

90+4, bir uzun top atıldı, tek sarılı oyuncu var, 3 yeşilli oyuncu var, top orada kaldı. Muriç; Jardel gibi değil, öyle verirsin, atar tipi değil ama adeta 12 kişi oynatan bir oyuncu."