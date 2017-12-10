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Rıdvan Dilmen: Muslera bir an önce toparlanmalı

Muslera'nın iki haftadır hatalı goller yediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Tudor'u göndermek için her şeyi yapıyor" dedi.

Rıdvan Dilmen: Muslera bir an önce toparlanmalı
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Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Akhisarspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanırken, Muslera yaptığı hatalarla klasını yakışmayacak bir maç çıkardı.

AA

TUDOR'U GÖNDERMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR

Muslera'nın hataları hakkında konuşan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Muslera, iki haftadır Tudor'u göndermek için her şeyi yapıyor. Olcan'ın attığı gol de muazzam. Ama bu gole davetiye çıkaran Muslera. Muslera, Türkiye'ye gelmiş en iyi kalecilerden biri. Ancak formsuz. Bir an önce toparlanmalı" dedi.

AA

TARAFTARLARDAN VOLKAN TEPKİSİ

Sosyal medyada, Volkan Demirel'in de bu sezon hatalı goller yediğini belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, "Aynı şeyleri onun için niye diyemedin?" şeklinde yorumlarda bulundular.

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