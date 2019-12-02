Rıdvan Dilmen: Muslera'nın golde hatası var

Trabzonspor'la Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Muslera'nın performansına dikkat çekti.

"MUSLERA ÇIKIP TOPU ALMALI"

Sörloth'un golünde Uruguaylı kalecinin hata yaptığını belirten Dilmen, "Muslera, benim için çok değerli bir kaleci, tarihe geçti. Muslera'nın neden PSG'ye Real Madrid'e gidemediği, yediği golden belli oluyor. Sörloth'un golü, yüzde yüz kaleci hatası. Bir kaleci yan topta da bu kadar hata yapmayacak. Her duran topta Galatasaray seyircisi panik yaşıyor. O top kalecinin topu, çıkacak ve yumruğu vuracak." şeklinde konuştu.

Dilmen, Muslera ile ilgili değerlendirmesini şöyle noktaladı: "Bir Fenerbahçeli olarak Muslera'ya bakınca 'Keşke Fenerbahçe'nin de böyle kalecisi olsun' diyorsun. Ancak bu kadar konuştuğumuz bir kaleci, Real Madrid'e PSG'ye gidemiyorsa, demek ki bizim gördüklerimizi onlar da görüyorlar. Muslera, ülkemizi iyi temsil eden değerli bir isim orası ayrı ama bunlar da gerçekler."